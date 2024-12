Depois da Cadeira-Quente, João Ricardo comenta com Leo que o seu problema é ser boa pessoa e ter tido pena de Renata, por ela já ter tido a intenção desistir do Secret Story - Casa dos Segredos. Comenta depois que se arrepende da “compaixão” que teve para com ela, não tendo dito algumas coisas para não a prejudicar mais. No entanto, dá a entender que agora não vai deixar nada por dizer.