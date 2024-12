No Diário do Secret Story, João Ricardo mostrou-se do lado de Diogo Alexandre. Depois da reunião sobre a semana do Diogo como chefe de limpeza, o concorrente senta-se ao lado do João e agradece o facto de o ter defendido. O que aparentemente parece ser um entendimento inédito entre os dois, rapidamente se torna numa troca de ideias repleta de ironia.