João Ricardo assume: «Meto algumas achas para a fogueira, mas se não for assim é como?»

No Secret Story - Casa dos Segredos, na dinâmica “Quem mais vos desiludiu?” a Renata aponta o João, pois este começou a deixar-se levar pelas emoções. O concorrente responde que não existe um João racional e um emocional, existe só um João. Na vez da Margarida, a concorrente confessa que gostou muito do João desde o primeiro dia e que com o passar do tempo deixou de o perceber, mas não deixa de gostar dele. O Gonçalo explica que a Margarida associa o João a uma pessoa lá de fora e é por isso que gosta dele. O Maycon aconselha então a team azul a não ver as pessoas apenas pelo lado racional. Diogo diz que já faz esse exercício, mas o João discorda do oponente.