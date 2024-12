João Ricardo ataca Gonçalo e Marcelo: «São os dois coelhinhos mais insuflados da casa»

No Secret Story - Casa dos Segredos, depois da reunião, o João comenta com o Maycon que conseguiu “matar dois coelhos de uma cajadada só”, referindo-se ao Marcelo e ao Gonçalo. No confessionário, o João critica a postura do Marcelo, dizendo que decidiu acordar mas é tudo fogo de vista pois continua sem conseguir argumentar. Na pérgula, o João e o Gonçalo continuam a má-língua sobre o Marcelo e o mais novo remata que o concorrente joga na defensiva e é arrogante.