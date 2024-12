João Ricardo bate o pé e recusa-se a comer pizza conquistada por Renata: «Há quem se venda por pizza, eu não!»

No Secret Story - Casa dos Segredos, depois do Especial, o João recusa-se a comer as pizzas que conquistaram, relembrando que não concorda que a Renata o tenha representado. Indignado, atira que não vai morrer se não comer uma pizza. Na mesa de refeições, a Renata reclama com o Maycon por ter comido a única pizza que ela gostava. O Maycon fica surpreendido com a acusação e levanta-se da mesa, exaltado. No exterior, o Maycon chama a atenção do João para a birra que fez e, no confessionário, o concorrente justifica que assim como não quer ser representado pela Renata num tema irrelevante, também não quer ser quando se tratar de algo mais importante. Ao mesmo tempo, enquanto se deliciam com as pizzas, a Juliana, a Jéssica e o Leo ridicularizam a atitude do João, considerando que é uma “águia depenada”.