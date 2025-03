João Ricardo confirma que deu presente especial a Márcia Soares. Saiba o que foi

João Ricardo entrou em direto no TVI Extra, o programa de Flávio Furtado que regressou esta segunda-feira à TVI. Questionado sobre a relação especial que mantém com a comentadora Márcia Soares, João Ricardo acabou por confirmar que foi ele que ofereceu um ramo de flores a Márcia Soares. João Ricardo continua a frisar que entre os dois há uma amizade, mesmo perante as notícias que falam num suposto romance.