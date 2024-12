João Ricardo critica: «A Renata está a meter-se em cuecas que não lhe servem»

No Secret Story - Casa dos Segredos, os concorrentes começam a eleger o chefe de limpeza da semana, não sabendo que o Diogo cumpre a missão secreta de persuadir o grupo a votar em si. O João admite ter ficado sensibilizado com a campanha de vitimização do Diogo e por isso atribuiu o seu voto ao concorrente. A Renata escolhe o Gonçalo, atirando de forma irónica, que quer dar oportunidade ao concorrente de “levantar todas as bandeiras” como tem feito, mas de forma imparcial. O Gonçalo pede exemplos e a nortenha contesta que o quer ver como líder e ponto final. No confessionário, o João admite que não entende a postura da Renata, considerando que a concorrente se vai perder no seu jogo.