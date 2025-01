João Ricardo critica Daniela Santos, que abandona a sala em lágrimas: «Não és a última Coca-Cola do deserto»

No Secret Story - Desafio Final, na sala, a Jéssica partilha que sente que o David Maurício vai sempre atrás da opinião da Inês. O Afonso atira que sente o mesmo por parte da Jéssica, em relação à Daniela e os dois acabam por entrar em discórdia já que nenhum consegue apresentar um exemplo em concreto. A Iury entra na conversa e afirmar que a Daniela leva tudo demasiado a peito. Embalado, o João atira que a Daniela está muito ligada ao Dilema e a bailarina contesta que é impossível desvincular-se do programa passado já que começou este jogo com o David Diamond. Sem filtros, o João reforça que a Daniela “não é a última Coca-Cola do deserto” e que não devia pensar que tudo gira à sua volta. Já sem o João, a Rita e a Iury insistem no assunto, algo que deixa a Daniela fora de si e a abandonar a sala em lágrimas.