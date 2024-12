João Ricardo critica Gonçalo: «Uma pessoa a elogiar a namorada, mas não... é um diabo!»

No Secret Story - Casa dos Segredos, depois do Especial, o Gonçalo revela não acreditar que o João se preocupe verdadeiramente com a Margarida, considerando que o concorrente a usa para se enaltecer. Recorda que o João pôs em causa a resposta da Margarida no jogo do “chupa-limão”, reforçando que se gostasse dela não o faria. O Maycon confessa que esperavam uma resposta assertiva da Margarida e a concorrente acaba por se emocionar. O João atira que o Gonçalo devia ouvir mais a namorada e falar menos e a Margarida refere que está cansada que usem o nome do namorado. O João remata que, por respeito à concorrente, vai deixar de o fazer.