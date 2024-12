João Ricardo deixa conselho estratégico a Marcelo: «Provaste o teu próprio veneno. Na próxima semana já sabes»

No Diário do Secret Story, o João e a Rita falam do facto de o Leo ter nomeado o Marcelo. O João acredita que se a Rita e o Marcelo nomeassem o Leo, o concorrente estaria em risco. A Rita afirma que o Leo mudou o seu voto e o João constata que foi estratégia por parte do angolano. O Marcelo junta-se à conversa e revela que não nomeou o Leo para não ser incoerente, ao contrário do angolano.