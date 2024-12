João Ricardo diz que Diogo Alexandre é um Cepo e Renata um caranguejo incongruente

João é chamado ao confessionário, onde se depara com um diário da língua portuguesa. O concorrente ri-se e fica entusiasmado com a dinâmica que lhe é sugerida. O concorrente senta-se na pérgola com Maycon e enquanto folheia o dicionário diz que “aquele é um cepo”, falando de Diogo. O concorrente comenta ainda que Renata é um caranguejo, pois anda para a esquerda e para a direita, mas para a frente, nada...

Maycon pede para que o concorrente procure o significado de castidade, mas João nega e por isso, pede que procure “egocentrismo”. João lê o significado e Maycon diz que é mesmo isso... Renata chega à pérgola e Maycon mete-se com a namorada, mas Renata não parece gostar muito das picardias de Maycon.

Momentos depois, João chama Renata à parte e atribui dois adjetivos a Renata, a concorrente diz entender o ponto de João.