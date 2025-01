João Ricardo e Joana Diniz em «jogo de casal»? Concorrente esclarece: «Deixei o amor aí fora»

No Secret Story - Desafio Final, os concorrentes jogam ao “chupa limão” e a Joana pergunta ao João se veio com ideia de fazer um casal com ela. O João nega e acrescenta que o seu coração está lá fora. Na pergunta seguinte, o David afirma que os dois estão a fazer jogo de casal e o João insinua que o colega quer fazer um “ménage a trois”. O David fica sério e pede ao colega que que o respeite. A Inês pergunta à Rita quem quer que saia, ao que a concorrente responde apenas que se a Patrícia sair “vai-se meter com o Marcelo”. A seguir, a Joana é questionada se lá fora teria interesse no João Ricardo e esta assume que sim, afirmando que mandou uma mensagem privada ao concorrente lá fora. O João alega não ter conhecimento de tal mensagem e, momentos mais tarde, a Joana admite mesmo à Flávia que estava a mentir. O João é depois questionado sobre a pessoa que tem lá fora, mas este esquiva-se à resposta...