João Ricardo e Leo revelam novos detalhes sobre quando acontecerá o beijo na boca mais aguardado da edição

No Secret Story - Casa dos Segredos, a Voz mete-se com o Gonçalo perguntando-lhe se o Leo lhe está a dever um beijo na boca e o Leo afirma que não quer. Porém, acaba por admitir que aceitaria um beijo do João Ricardo. O João parece entusiasmado com a ideia, mas o Leo foge. A Voz provoca, pedindo para avançarem com o beijo técnico e o João promete que se ele e Leo forem à final, dá um beijo técnico ao Leo. A Voz incentiva: "beija, beija" e o João, entusiasmado, diz que será um beijo de construção! A Voz pergunta se querem uma noite no quarto secreto. Como terão reagido?