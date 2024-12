João Ricardo em choque com comportamento dos colegas: «Mais duas ou três semanas e a casa vinha abaixo»

No Secret Story - Casa dos Segredos, o Leo desabafa com o João sobre os comentários que ouviu ao almoço quando a Margarida, a Renata e o Gonçalo disseram que ele devia ter sido punido pelo que fez ao Gonçalo na atividade do coro natalício. O Leo mostra-se indignado com estes comentários completamente despropositados e o João aconselha-o a não dar importância, pois os amigos extrapolaram completamente uma situação que na altura não teve essa importância.