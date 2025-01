João Ricardo: «Eu não disse que tenho ninguém lá fora, disse que o meu coração estava lá fora»

No Secret Story - Desafio Final, no Quarto Laranja, a Joana Diniz desabafa com a amiga Inês sobre o João pois considera que o colega tem o à-vontade suficiente para lhe dizer as coisas na cara e “caiu-lhe mal” ouvi-lo confessar que não podia dizer para ela se afastar de si. Revela que se sentiu descartada e acaba por emocionar-se quando refere que vem com uma bagagem em que a deitaram abaixo. Enquanto isso, o João desabafa com a Joana Sobral e com o Cláudio sobre o facto de a Flávia ter alimentado o jogo de casal entre ele e a Joaninha. O Cláudio acredita que neste momento a Joana se sente carente e diz que “não conseguiu estabilizar porque não arranjou um homem bom para ela”. O João lembra que sempre disse que deixou o coração lá fora e não se apaixonará na Casa.