João Ricardo exalta-se e Joana Diniz comenta em tom de brincadeira: «O meu chihuahuazinho...»

No Secret Story - Desafio Final, João mostra-se muito insatisfeito com o facto de sentir que as pessoas não dão a sua opinião quando deviam e confessa que existe uma dualidade de critérios relativamente à percepção sobre Sandrina e Afonso. No decorrer da conversa, João diz que toda a gente fica ofendida por tudo e por nada e Joana assume que há coisas no João que ela não entende. João acaba por comentar com Joana Diniz que na próxima dinâmica vai atar-se com atacadores, uma vez que os colegas ficam incomodados quando este gesticula, enquanto fala. O concorrente atira: «é o Carmo e a Trindade, pegam em tudo». João comenta ainda com a amiga que os colegas não foram justos com Afonso, uma vez que não reagiram da mesma forma às respostas do colega e de Sandrina. João afirma ainda que os concorrentes se estão a guardar par as nomeações, já que por enquanto o que vê é o «desafio final da amizade». Simultaneamente, na Bancada da Cozinha, David conversa com Rita sobre a resposta de Afonso sobre preferir ser expulso a expulsar a concorrente. Rita refere que são opiniões diferentes e David atira que as personalidades de Afonso e Sandrina são diferentes. Rita menciona que não entende por que é que a escolha de Sandrina foi vista como algo «fofo», mas a de Afonso já não foi vista da mesma maneira. David, considera que Afonso também tenha dado aquela resposta por estar nomeado, mas Rita discorda. Flávia junta-se a João e Joana na pérgula e pergunta a João por que razão está tão enervado. Joana compara João a um chihuahua porque está sempre muito nervosinho, mas João toma-se mais por pinscher.