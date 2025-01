João Ricardo gostava de ver Renata Reis na casa: «Há pessoas aqui que não a suportam»

No Secret Story - Desafio Final, o chupa limão continua e Inês pergunta a Rita, «se tivesses que expulsar o Afonso para receber um passaporte para a final, o que farias?», Rita é assertiva e diz que teria que expulsar Afonso, pois está aqui por si. Joana comenta que acredita que Afonso faria o mesmo, Afonso nega e confessa ter uma razão diferente. Inês pede para que passem o limão a Afonso, o concorrente explica que saía porque isto sempre foi um sonho para Rita e é muito mais importante para ela, do que para ele e gosta mais de concretizar sonhos do que de os desfazer. Joana Sobral atira que gostava de ganhar o programa e Gabriel diz que talvez Afonso possa ceder o seu lugar a muitos outros concorrentes que gostariam de entrar. Daniela pede que quem acredita nas palavras de Afonso que coloque a mão no ar, Joana Sobral acredita em parte e Flávia diz que Afonso está apenas a supor... Cláudio estranha as palavras de Afonso, pois, o concorrente é muito competitivo... Inês diz que a atitude de Afonso é um desrespeito para quem vota em Afonso Inês diz que expulsaria qualquer concorrente por um passaporte para a final e quem acha que se acha que se mantém no jogo por ter atitudes altruístas está muito enganado. A Voz questiona Afonso se mais valia sair, Afonso nega e acha as palavras de Inês e sublinha que não mistura amizades com jogo. Inês não quer saber o que Afonso acha da sua opinião, diz que é um assunto que lhe é importante e por isso é que fez a mesma pergunta a Sandrina. A concorrente diz que sempre que quiser nomear Rita, vai optar por Afonso, pois é mais fácil. Afonso acha engraçado ninguém se ter manifestado com a resposta de Sandrina, mas todos foram contra si com a sua resposta. João Ricardo diz que concorda e discorda com Afonso, pois com Sandrina até comentaram, «que fofo», mas caem em cima de Afonso, Daniela questiona se João quer comparar a competitividade de um e outro, João Ricardo diz que isto é a casa dos amigos. Inês diz que achou Sandrina mesmo fofa, João Ricardo irrita-se e diz que esta é a casa dos amigos. Sandrina diz que falou com o coração e se está a lixar se acham que é ou não. Flávia diz que acha engraçado por terem caído em cima de Afonso, quando há pessoas que não jogam umas com as outras, Inês defende-se e Flávia diz que não falou em vão, simplesmente há pessoas que não jogam uns com os outros.