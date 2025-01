João Ricardo implacável com David Maurício: «Tens de fazer muita fotossíntese, vais passar a ser uma planta nesta casa»

No Secret Story - Casa dos Segredos, a Voz questiona com quem têm mais e menos sintonia. O Tiago refere que não tem muitos adversários, mas que o João Ricardo está a tentar, o que leva o João a apelidar a atitude do adversário de “poucachinho”. De seguida, o Tiago elege o David como com quem tem mais sintonia, pois têm uma interação de flirt. O Gabriel diz que já viu este filme antes e acaba por assumir que o David Maurício tem o seu sex-appeal, causando risos no grupo. O David Maurício considera que mudou e a Inês defende que a mudança foi por causa da “rasgadela” do João. O João acusa ainda o David de ser uma planta e o concorrente responde com ironia.