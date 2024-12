João Ricardo implacável com Diogo Alexandre: «É uma personagem autêntica... só não vê quem não quer!»

No Secret Story - Casa dos Segredos, o Diogo confronta o João, para poder justificar o porquê de ter atribuído o cognome “escrava” à Margarida. O João atira que não o quer ouvir, acusando o concorrente de se estar a vitimizar mais uma vez. O Diogo pede para o João não interromper o raciocínio e os dois envolvem-se numa tensa discussão. A certa altura, o João grita que “Portugal está a ver” e, no confessionário, o concorrente dá a entender que a “máscara” do Diogo caiu…