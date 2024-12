João Ricardo indignado com as nomeações: «A tática de viver em grupo nesta casa acaba por vencer»

No Secret Story - Casa dos Segredos, o João está indignado com as nomeações, referindo que a tática de viver em grupo nesta casa funciona, pois ele e o Maycon acabam por ficar desprotegidos no jogo. A Renata junta-se à conversa e diz que não lhe fez sentido nomear a Margarida porque é a única mulher que está dentro da Casa, ao que o Maycon reage, pois não concorda com essa visão. O João acrescenta que a “team azul” faz um complô gigante entre os quatro nas nomeações e sente-se injustiçado.