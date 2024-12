João Ricardo leva mãos à cabeça e reage a palavras de Diogo Alexandre: «Extrapolação», «sonso» e «mentiroso compulsivo»

No Secret Story - Casa dos Segredos, durante a cadeira quente, a Voz pergunta se o Diogo alguma vez se sentiu ameaçado pelo Maycon. O Diogo responde que percebeu o que o colega queria dizer com: “só ia lá à chapada”, mas admite que essa possibilidade lhe passou pela cabeça. O João acusa então o concorrente de já estar a fazer novamente papel de vítima e a extrapolar, acusando o Diogo de não ter mais nada para dar. O Diogo aproveita que se está a falar de extrapolar e acusa o João de o ter feito consigo na situação do “encostar cabeças”. Os dois entram numa picardia sobre esse momento.