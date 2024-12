João Ricardo: «Na ilha Renata prevê-se chuva, vento forte, tempestade...»

No Secret Story - Casa dos Segredos, já de madrugada, deitado na cama, o João prevê tempestade, ventos fortes e chuva na “Ilha Renata”. Na pérgula, o Maycon conversa com a Renata, afirmando que o jogo muda muito rápido e o ideal seria que todos se começassem a virar uns contra os outros, para deixarem de ver a nortenha como um alvo. Já a Renata, acredita que será nomeada até ao fim do programa e o Maycon confessa não conseguir aguentar mais um mês com “malucos”. De volta ao quarto, o João avisa que será necessário usarem galochas, guarda-chuva e anoraque para lidarem com a Renata no dia de amanhã.