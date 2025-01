João Ricardo: «O David é o "jogador eco", a Inês diz e ele repete»

No Secret Story - Desafio Final, no exterior, a Joana Sobral insinua que o David só apanha sol e o concorrente concorda, referindo que a entrada do João Ricardo lhe sugou a energia. O João questiona então as palavras do colega, ao que o David refere que este o desvalorizou enquanto “jogador e ser humano”. A picardia prossegue com troca rápida de argumentos, em que o David menciona o jogo de casal e a síndrome de “CR7” do João, e o João refere que o antagonista parece a Inês a falar. O Afonso intervém para reforçar que o David vai ser acusado de pirataria por copiar o jogo da Inês. Não satisfeito, o David acusa o João de ser mentiroso quando diz que o seu coração está lá fora e ao mesmo tempo alimenta o clima com a Joana. Em resposta, o João chama o oponente de pistoleiro da Malveira.