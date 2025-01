João Ricardo provoca Inês Morais, que não lhe pode responder: «Vou-te azucrinar a cabeça»

No Secret Story - Desafio Final, João tenta conversar com Inês e pergunta se a concorrente está chateada consigo, Inês não responde e João pede para que responda em assobio, Inês não cede. Inês acaba por assobiar sozinha e Tiago pergunta quem é que o escolheu para ser expulso no concílio, pois se quer ser sua amiga, tem de partilhar este tipo de informação. João Ricardo diz saber e conta que foi Cláudio, Tiago desabafa, “não era capaz”. Inês acredita que Afonso diz sem problema, só precisa de um pouco de corda, Afonso conta que não foi ele e comentam que a relação de Cláudio e Tiago está mesmo tremida. Inês pede a Daniela que pergunte a João se quer massa e pouco depois, pede a Daniela que pergunte a Iury o que disse, pois não conseguiu perceber, cumprindo assim a sua missão na perfeição. Momentos depois, João pica Inês e informa Ossman que ouviu a concorrente dizer que o concorrente era uma planta. O concorrente oferece ajuda a Inês, mas a concorrente não cede. Ossman pergunta se João fala com Inês, mas o contrário não acontece, João diz que Inês é capaz de estar «amuadinha». João confessa que se Inês continuar sem responder, vai cantar aos ouvidos da concorrente a tarde toda. Joana Sobral junta-se na bancada da cozinha e junta-se a João nas provocações, João diz que cortaram o piu a Inês. Ossman afirma que não sabe o que se passa com Inês... Já na mesa de refeições, João pergunta se pode provar o almoço de Inês, a concorrente não responde. João mostra a tatuagem que Joana lhe fez, e pergunta o que Inês tem a dizer, Inês assobia e João atira, «responder com assobio é responder». João continua empenhado em provocar Inês e até tenta dar-lhe comida à boca. João diz que quanto mais Inês lhe dá para trás, mais ele se apaixona e quer ser seu amigo, Joana Sobral partilha do mesmo sentimento.