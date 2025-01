João Ricardo reclama com a Iury por ter interrompido a sua conversa com o Afonso

Depois dos “Mexericos”, o João reclama com a Iury por ter interrompido a sua conversa com o Afonso. A concorrente justifica que aproveitou o momento para falar para todos e o João condena-a por usar a palavra “vocês” e não especificar a quem se refere. O Cláudio junta-se à conversa, questionando se também está metido no mesmo “saco”. Acrescenta que estão a dar a entender que estão todos contra quatro concorrentes e, quando o Tiago pergunta porque estão tão preocupados, instala-se a confusão…