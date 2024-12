João Ricardo revela nova estratégia: «Vou ter que usar uma carta muito complicada»

No Secret Story - Casa dos Segredos, como Voz, o Heitor decide que a missão do Diogo e do Leo foi malsucedida e, consequentemente, perdem 200€ que passam para a Jéssica que, por sua vez, cumpriu com êxito a sua missão. Enquanto a Jéssica festeja, o Diogo condena o Heitor por não reconhecer o seu esforço. Surpreendentemente, o João considera que o Heitor está a ser injusto e está a perseguir o Diogo. No entanto, no confessionário, o João revela que está a usar a carta da ironia, colocando-se do lado do Diogo, e acrescenta que o Heitor está a aproveitar-se do concorrente para aparecer no programa.