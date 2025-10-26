Jogo de casal combinado entre Liliana e Fábio? Veja a resposta de Cristina Ferreira à justificação de Sandro

Na gala do Secret Story 9, Flávio Furtado usa o seu tempo de antena para apertar com Sandro, ex-concorrente presente em estúdio, em pleno direto. Quis perceber como é que ele sabia que entre Liliana e Zé era tudo combinado. Sandro negou ter dito isto, afirmando que o jogo de casal entre esta e Fábio era combinado consigo desde o início, para criar enredo. Foi a reação de Cristina Ferreira a esta justificação que deixou todos a rir.
