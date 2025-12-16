Jogo sujo ou estratégia certeira: Liliana e Fábio no centro da polémica

No Secret Story 9, após o Especial, Liliana partilhou com Fábio a convicção de que o namorado conseguirá expulsar Inês, tal como aconteceu anteriormente com Dylan. Já Fábio revelou preferir ver Pedro fora do jogo. Do outro lado, Inês, Marisa e Pedro analisaram as nomeações e concluíram que Liliana e Fábio poderão ter mentido sobre os seus votos. Inês decidiu confrontar Liliana, que voltou a negar qualquer envolvimento. No confessionário, porém, Liliana admitiu ter nomeado a colega, embora não queira assumi-lo publicamente. No alpendre, Inês levantou ainda a hipótese de Fábio ter jogado estrategicamente ao ficar nomeado com quem considera mais fraco, uma leitura com a qual Marisa concordou, alertando que a jogada pode acabar por se virar contra ele.
