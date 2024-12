Juliana dá apoio a Diogo Alexandre, depois de um momento tenso: «Estou aqui para ti»

No Secret Story - Casa dos Segredos, Juliana conforta Diogo Alexandre, depois do que aconteceu no Especial, com Cristina Ferreira:

Diogo Alexandre atribuiu a Margarida o cognome «A Escrava», que deixou todo o grupo de boca aberta. Ao reagir a este momento, Margarida acabou por chorar, explicando que isto a fez recordar algo pelo qual a mãe passou.

Diogo, que assumiu logo a autoria deste cognome, explicou que tudo tem a ver com a forma como cuida de Gonçalo, jurando não ter tido malícia, nem ter tido como objetivo deixar Margarida frágil.

Veja o momento: