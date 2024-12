No Secret Story - Casa dos Segredos, na pérgula, o João, o Heitor e o Maycon condenam a postura da Juliana que garantiu que não iria carregar no botão dos segredos para que o seu dinheiro não passasse para nenhum concorrente da casa. O Maycon acredita que a Juliana ficou com rancor do Leo por a ter nomeado, rematando que a concorrente está a ser egoísta.