Lágrimas e gritos! Daniela Santos atinge limite após provocação de Miguel Vicente: «Querem ver este tipo de jogo? Não faço parte disto»

No Secret Story - Desafio Final, indignada com as acusações do Miguel, a Daniela dirige-se ao confessionário e é interpelada pelo João que lhe pede para não dar o que o algarvio quer. O Miguel questiona o que se passa e a bailarina acaba por se exaltar, gritando que é uma mulher de respeito que não vai permitir que o concorrente insinue o que quer que seja. Bastante enervada, a Daniela grita que se quer ir embora. Os concorrentes tentam dissuadi-la, incluindo a Inês e a Joana. No jardim, o Miguel observa tudo. No confessionário, a Daniela está fora de si e atira que não vai compactuar com este tipo de jogo. No quarto, a Joana revela que vai dormir calçada, com medo do Ossman, admitindo que quis saber qual a posição do concorrente sobre o assunto, já que não é possível estar sempre em modo peace and love.