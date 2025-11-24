Lágrimas e lamúrias. Bruna queixa-se da sanção e manda farpas aos rivais: «E ficam-se a rir na nossa cara»

No Secret Story 9, Bruna e Inês isolam-se no quarto rosa e mostram-se em lágrimas enquanto desabafam com Ana. As concorrentes queixam-se da sanção aplicada aos amigos e não perdem tempo ao mandar tacadas aos rivais. Acham toda a situação "injusta".

Os nomeados do ESPECIAL do SECRET STORY 9 de ontem, dia 24 de novembro, e que vão a votações para SALVAR, durante esta semana, são os seguintes:

VOTAÇÃO PARA SALVAR:

BRUNO - 761 20 20 04

DYLAN - 761 20 20 07

FÁBIO – 761 20 20 08

INÊS – 761 20 20 10

