Lágrimas, gritos e insultos: As imagens completas da discussão entre Liliana e Dylan

Na casa de banho do Secret Story 9, Liliana e Leandro falam sobre o segredo de Dylan. Condenando os comportamentos do concorrente, Liliana considera que não há dinheiro que pague humildade e boa educação. No quarto, Dylan ouve toda a conversa e fica fora de si, acabando por confrontar a concorrente. Os ânimos exaltam-se bastante e Dylan acusa Liliana de não valer nada. Em confessionário, a concorrente garante que não se arrepende de nada do que disse. A maioria dos concorrentes apoia Dylan que acaba por ficar em lágrimas…
Esta semana há cinco concorrentes em risco de abandonar a casa mais vigiada do País no próximo domingo.
VOTE PARA SALVAR:
ANA – 761 20 20 01
ANA CRISTINA – 761 20 20 02
DYLAN – 761 20 20 07
LEANDRO – 761 20 20 12
PEDRO - 761 20 20 18