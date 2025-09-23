Lágrimas. Marisa e Pedro não se controlam e falam a sós

No Secret Story 9, Pedro confessou sentir que a mulher se mostra demasiado fria dentro do jogo, enquanto Marisa deixou transparecer sinais de ciúmes perante a postura do marido. Perante as desconfianças, Pedro garantiu que «o que estou a fazer tem um porquê», numa tentativa de justificar as suas atitudes. A conversa acabou por trazer também o tema dos filhos para cima da mesa, intensificando a carga emocional. Recorde-se que o casal vive dentro da casa com a missão de manter em segredo a relação e a família que partilham fora do programa.

Esta semana, há cinco concorrentes em risco de abandonarem o Secret Story 9. Vote no seu concorrente preferido para salvar:

CARINA – 761 20 20 06

FÁBIO – 761 20 20 08

INÊS – 761 20 20 10

LEANDRO – 761 20 20 12

LILIANA – 761 20 20 14

