Lanche a sós entre Joana Diniz e Inês Morais termina de forma inesperada... e com lágrimas: «Voz, abra a porta!»

No Secret Story - Desafio Final, a Voz convidou a Joana e a Inês para um lanche, com o propósito de se resolverem. As concorrentes respondem a algumas perguntas do anfitrião e revelam o que sentem uma pela outra. Destaca-se o momento em que a Inês admite que se sentiu triste quando a Joana entrou em defesa do Bruno, acabando por ficar contra si. No confessionário, emocionada, a Joana mostra-se incomodada por a sua amizade estar a ser constantemente posta em causa. Já a Inês, confidencia à Voz que gosta de se resolver com os seus amigos, acreditando que a Joana não está disposta a fazer o mesmo. A Joana declara que está farta de estar metida nesta situação e pede à Voz para abandonar o lanche. A concorrente acaba por chorar e é reconfortada pela Inês.