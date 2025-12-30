No Secret Story 9, a equipa de reportagem esteve na companhia da família, dos amigos e de Dylabn, na véspera da grande final. Veja as reações.
Las Vegas já está marcada! Dylan revela pormenores da viagem que vai fazer com Inês
- Secret Story
- Hoje às 18:33
Últimos vídeos
02:40
Las Vegas já está marcada! Dylan revela pormenores da viagem que vai fazer com Inês
Hoje às 18:33
02:46
Euforia total! Concorrentes vão ver a primeira gala do Secret Story 9: «Quero ver o pedido de casamento!»
Há 9 min
04:47
Inês recorda fim da relação: «Não me arrependo, foi o melhor para mim»
Há 14 min
04:22
Marisa recorda momento delicado na casa e esta foi a reação de Pedro Jorge
Há 25 min
04:10
Liliana desaba em lágrimas ao recordar o ex-noivo Zé
Há 31 min
03:44
Pedro Jorge revê imagens polémicas com Marisa: «Arrependo-me a 100%...»
Há 37 min
03:13
Liliana arrasa Pedro Jorge depois de discussão forte: «Faz-me sentir um monstro»
Há 39 min
05:05
Marisa teve ciúmes de Liliana e Pedro Jorge? Veja a conversa reveladora
Há 1h e 16min
03:24
A última noite na casa! Concorrentes fazem as malas para abandonar o Secret Story
Há 1h e 22min
01:02
Pedro e Liliana já se conheciam cá fora?: «Ai quando a Marisa souber...»
Há 2h e 42min
02:56
Imperdível! Fábio acolhido pela família de Liliana na sua terra natal: «Sinto-me em casa»
Há 2h e 46min
03:46
Liliana descontrola-se em discussão com Pedro e acaba num pranto: «Noiva e metes-te na cama de um homem»
Há 2h e 48min
01:22
Pedro e Marisa têm futuro? Opiniões do público deixam tensão no ar: «Quer trocá-la pela...»
Há 2h e 54min
06:06
Inês obrigada a elevar o tom de voz durante discussão sobre o seu próprio dinheiro: «Injusto!»
Há 2h e 56min
04:12
Quem "rouba" o dinheiro todo a Inês? Dilema gera discórdia: «És a única aqui que...»
Há 3h e 8min
01:37
Leandro assume-se magoado com Pedro: «Entreguei-lhe a minha amizade, foi uma traição»
Há 3h e 13min
03:52
Amiga de Marisa não deixa nada por dizer sobre a relação com Pedro: «Não conhecem a vida deles»
Há 3h e 24min
03:15
Cultura geral é posta à prova e finalistas deixam muito a desejar! O momento é de chorar a rir
Há 3h e 43min
04:29
Emocionante! Liliana deixa elogio a Pedro: mas é Marisa quem acaba em lágrimas
Há 3h e 47min
02:52
Leandro não poupa nas críticas a Pedro: «Egocentrismo...»
Há 3h e 53min
02:40
Dylan faz confissão sobre Inês: «Ansioso para que chegue amanhã. Espero que ela queira...»
Hoje às 18:33
05:00
Liliana assume-se arrependida do noivado com Zé e Pedro não perdoa: «Ela pôs-se nesta situação»
Hoje às 18:29
01:53
Leandro não poupa Pedro e Marisa: «Eles são tóxicos. Não é amor puro»
Hoje às 18:15
01:02
Estas são as imagens mais polémicas que Pedro e Marisa protagonizaram no Secret Story 9
Hoje às 18:10
03:16
Família de Pedro em êxtase na véspera da grande final: «Ele é que é o justo vencedor!»
Hoje às 18:09
05:42
Pedro pede desculpa a Marisa e esta desaba em lágrimas: «Só para ficar bem na foto»
Hoje às 18:01
02:55
Leandro reage a comentários ofensivos dos colegas: «Não desço o nível perante pessoas que usam estes vocábulos»
Hoje às 17:50
02:02
Leandro ataca Pedro em direto: «Vive de aparências. Só diz que lhe custou a minha saída para...»
Hoje às 17:45
04:44
Liliana e Pedro voltam a pegar-se: «Vai-te deixar saudades a mensagens que fazias às raparigas»
Hoje às 17:44
00:59
Adriano Silva Martins quer Marcia Soares e Francisco Monteiro juntos?: «Onde já houve chama...»
Hoje às 17:38
00:59
Marcia Soares e Francisco Monteiro surgem juntos e há uma indireta para Bárbara Parada: «Ele agora já pode»
Hoje às 17:37
00:38
Elogios de Pedro a Cristina Ferreira deixam raparigas da casa em alvoroço!
Hoje às 17:35
01:11
Depois da tempestade de ciúmes, Marisa e Pedro fazem as pazes: «O sentimento não mudou»
Hoje às 17:27
03:59
Marisa não esquece Marisa Susana e faz mais uma cena de ciúmes a Pedro: «Estás a pôr num baralho...»
Hoje às 17:04
04:00
Pedro exalta-se com Marisa após cena de ciúmes: «Sempre disse que gosto de ti, não quero meninas!»
Hoje às 16:46
06:49
«Estás a provocar-me quando devíamos estar juntos!»: Pedro perde a cabeça com Marisa
Hoje às 16:42
03:36
Ciúmes de Marisa continuam... e a culpa é de Marisa Susana: «Não vês o meu lado»
Hoje às 16:40
03:28
Empurrão de Marisa a Pedro volta a ser assunto: «Fizeste cara de má, com raiva...»
Hoje às 16:23
03:28
Pedro desabafa com Marisa: «Acho que ambos nos magoámos, mas sinto-te afastada»
Hoje às 16:22
02:28
Voz faz reparo a Pedro no confessionário, mas concorrentes ouvem tudo e partem-se a rir
Hoje às 15:38
01:28
Qual será a cor do vestido de Cristina Ferreira na gala final? Descubra os palpites dos concorrentes
Hoje às 14:37
04:23
Emocionante. Pedro conta qual seria o destino do prémio caso vencesse o Secret Story
Hoje às 14:26
02:18
Entre beijos e abraços, Marisa admite a Pedro: «Para mim ganhares tu ou eu é-me indiferente».
Hoje às 13:37
01:24
O amor venceu. Pedro e Marisa fazem as pazes: «Eu não gosto de estar chateada contigo»
Hoje às 13:30
02:31
Depois da tempestade, os concorrentes relaxam e alguns até aproveitam para fazer campanha
Hoje às 13:16
08:54
Destruída: Liliana fica num pranto após acusações de Pedro
Hoje às 12:52
06:56
Pedro leva Liliana ao limite! Discussão acesa acaba em lágrimas: «És a última pessoa a abrir a boca»
Hoje às 12:43
04:53
«Jura que joga mas ninguém nota»: Liliana “destrói” Inês
Hoje às 12:34
06:07
«Pensas que és mais bem vista»: Marisa perde a paciência com Liliana
Hoje às 12:27
05:39
Sem filtros! Marisa destrói Liliana: «Desmoronou completamente»
Hoje às 12:20
02:41
Pedro ataca o ego de Liliana: «Está soltinha»
Hoje às 12:15
09:04
Marisa atribui título polémico a Liliana. Esta foi a reação da concorrente
Hoje às 12:09
04:55
Quem vai ganhar? Finalistas já sonham com o pódio
Hoje às 11:36
09:34
A campanha eleitoral já começou. Veja os apelos mais engraçados dos concorrentes
Hoje às 10:44
02:50
Dia começa ao rubro! Concorrentes recebem missão hilariante
Hoje às 10:11
01:55
Quem é? Vera confessa que já tem o coração ocupado
Hoje às 01:10
02:38
Leandro fala sobre futuro da amizade com Pedro e Marisa: «A minha vida vai continuar»
Hoje às 01:07
02:25
Mãe de Pedro quebra o silêncio sobre polémicas em que a família tem estado envolvida
Hoje às 01:04
01:12
Teria Pedro entrado sem Marisa na casa? A resposta pode surpreender
Hoje às 00:42
02:25
«Estão a fazer tudo errado»: Francisco Monteiro tem opinião polémica sobre Marisa e Pedro
Hoje às 00:36
02:38
Hilariante! Comentadores enfrentam-se em Quizz sobre o Secret Story 9
Hoje às 00:23