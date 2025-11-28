Lavada em lágrimas por causa do tema "Zé", Liliana é acusada de se fazer de vítima

No Diário do Secret Story 9, assistimos a imagens de uma dinâmica de ontem em que a Voz desafia os concorrentes a dedicarem músicas a Liliana, e quando a brincadeira toca no assunto do ex-noivo Zé... o que era para ser algo engraçado torna-se num verdadeiro mar de lágrimas para Liliana. No confessionário, a concorrente fala em "falta de compaixão" por parte dos colegas. No final da dinâmica, a mesma é acusada de se fazer de "vítima".

Dylan, Fábio e Inês, são os nomeados desta semana. Vote para salvar o seu preferido:

DYLAN – 761 20 20 07

FÁBIO – 761 20 20 08

INÊS – 761 20 20 10

Acompanhe aqui tudo o que se passa no Secret Story 9