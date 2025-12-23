Leandro abre a última porta do calendário do advento e ganha algo inédito

No Secret Story 9, chegou a hora de abrir a última porta do calendário do advento. Leandro é o feliz contemplado e ganha algo inédito.

O último leque de nomeados do Secret Story 9 já está a gerar fortes ondas dentro e fora da Casa. Cristina Ferreira revelou que Leandro, Inês e Pedro são os três concorrentes em risco, numa decisão que promete marcar o rumo da semana. As linhas já estão abertas e há uma nova finalista... Marisa.

Vote para salvar:

Pedro: 761 20 20 18

Leandro: 761 20 20 12

Inês: 761 20 20 10