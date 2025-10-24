Leandro acredita ter descoberto o segredo de Marisa Susana

No Secret Story 9, uma nova pista surge na casa, mas apenas Leandro, Pedro Jorge e Bruna a conseguem ver. A pista tratava-se de um manequim com um vestido de noiva, acompanhado pela frase: «Prometo amar-me e respeitar-me até ao fim da minha vida». Leandro atirou de imediato um palpite: «Casei sozinha» e associou a Marisa Susana. Este segredo existe dentro da casa, mas ainda não se sabe a quem pertence. Na cozinha, os concorrentes contam a Marisa e Marisa Susana aquilo que viram.

