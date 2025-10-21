Leandro acusa Dylan e Bruno de ameaças: «Pensem que os outros também têm família…»

No Secret Story 9, a casa ficou em suspenso após a expulsão de Vera. A Voz pediu aos concorrentes que dessem a sua opinião sobre o sucedido. Bruna acaba por provocar Marisa por ter dito que no lugar dela, talvez tivesse feito a mesma coisa. Marisa acabou por se defender. Leandro também entrou na conversa e aproveitou para recordar o momento em que Dylan e Bruno o atacaram.

