Leandro acusa Dylan e Bruno de ameaças: «Pensem que os outros também têm família…»

No Secret Story 9, a casa ficou em suspenso após a expulsão de Vera. A Voz pediu aos concorrentes que dessem a sua opinião sobre o sucedido. Bruna acaba por provocar Marisa por ter dito que no lugar dela, talvez tivesse feito a mesma coisa. Marisa acabou por se defender. Leandro também entrou na conversa e aproveitou para recordar o momento em que Dylan e Bruno o atacaram.
Já pode votar para salvar o seu concorrente favorito:
BRUNO – 761 20 20 04
INÊS – 761 20 20 10
LILIANA – 761 20 20 14
MARIANA – 761 20 20 15
RUI – 761 20 20 19
