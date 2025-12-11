Leandro apaixonado por Ana? Marisa e Pedro levantam suspeitas: «Já vi coisas a começar por menos»

No Secret Story 9, enquanto Ana cantava, Leandro acabou por se intrometer, levando a concorrente a comentar que Leandro poderia estar com saudades dela. Marisa e Pedro foram mais longe e levantaram a hipótese de Leandro estar a confundir sentimentos, talvez até apaixonado. Ana, porém, não acredita nessa possibilidade.

Esta semana, há três concorrentes em risco de expulsão. Pode votar na APP oficial do TVI reality ou através das linhas telefónicas.

VOTE PARA SALVAR:



ANA – 761 20 20 01



INÊS – 761 20 20 10



LILIANA – 761 20 20 14

