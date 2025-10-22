Leandro arrasado pelos colegas: «Insuportável, egocêntrico e narcisista»

No Secret Story 9, o Leandro é alvo de duras críticas no Spa por parte da Raquel, do Dylan, da Ana e do Bruno, que o classificam como “insuportável, egocêntrico e narcisista”. A Ana recorda a discussão da noite anterior, relatando que a Marisa Susana interveio e chegou mesmo a colocar-se à sua frente. O Dylan considera que tanto a Marisa Susana como a Liliana se comportam como os “cordeirinhos” do Leandro. Já a Raquel chama o Pedro de “maior falso” da casa, enquanto a Inês garante que ele vai “levar um chuto no c*” e que de “coitadinho” nada tem. Quanto ao Fábio, o grupo acredita que está a fazer o papel de bom samaritano, preparando-se para o caso de a Liliana ser expulsa.