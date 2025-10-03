Leandro arrisca no confessionário: aposta que segredo de Sandro é «sou transformista»

No Secret Story 9, depois da terceira tentativa de revelação de segredo, Leandro decidiu avançar com uma nova aposta. No confessionário, o concorrente mostrou-se convicto de que o segredo de Sandro é “sou transformista”, explicando a sua teoria com confiança.

Seis concorrentes estão em risco de abandonar a casa, já este domingo. Vote para salvar o seu favorito:

FÁBIO – 761 20 20 08

JOANA – 761 20 20 11

LEANDRO – 761 20 20 12

LILIANA – 761 20 20 14

PEDRO – 761 20 20 18

SANDRO – 761 20 20 20

Acompanhe, ao minuto, tudo o que se passa na casa mais vigiada do País.