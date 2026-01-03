No Em Família, Leandro assume que preferia ver Liliana como vencedora do Secret Story 9, do que Pedro, por considerar que deu mais ao programa.
VÍDEO SEGUINTE
Sobre este vídeo
Leandro assume que preferia que Liliana vencesse o Secret Story em vez de Pedro. Saiba porquê
- Secret Story
- Há 3h e 15min
Últimos vídeos
Últimos vídeos
01:40
Leandro assume que preferia que Liliana vencesse o Secret Story em vez de Pedro. Saiba porquê
Há 3h e 15min
02:16
Leandro revela conversa privada com a família de Pedro. E o que lhe disseram é surpreendente
Há 3h e 16min
01:11
Apesar de não ter cumprimentado Pedro, Leandro faz revelação que pode mudar tudo: «Quero dizer…»
Há 3h e 21min
01:12
Inédito: Leandro explica finalmente porque não cumprimentou Pedro na final do Secret Story
Há 3h e 23min
01:31
Sabia que esta não foi a primeira vez que Leandro concorreu a um Reality-show? Ele conta tudo
Há 3h e 24min
01:42
Caso Maycon Douglas: Buscas suspensas devido às condições meteorológicas
Hoje às 11:49
02:07
Liliana faz revelações surpreendentes sobre a relação de Fábio com a sua família
Ontem às 19:06
05:47
Desaparecimento de Maycon: Psicóloga analisa o impacto emocional da falta de respostas na família
Ontem às 12:25
07:10
Cristina Ferreira sobre o desaparecimento de Maycon: «Os amigos têm 1% de esperança de que ele possa ser encontrado vivo»
Ontem às 12:20
03:30
Liliana quer distância desta ex-concorrente: «Custa-me acreditar como conseguia ser tão má»
Ontem às 11:56
03:30
Filhos de Pedro e Marisa são fãs de Liliana: «E agora, Pedro, o que vamos fazer?»
Ontem às 11:55
03:30
Cláudio Ramos dá conselho a Liliana: «Eu acho que não deves ser amiga destas pessoas»
Ontem às 11:55
03:00
Liliana sobre relação com Fábio: «A minha mãe disse logo que o problema foi...»
Ontem às 11:47
01:15
Pedro Jorge já conhecia Liliana antes de entrar no «Secret Story»: «A Marisa pressentia alguma coisa»
Ontem às 11:43
02:15
Liliana sobre relação de Marisa e Pedro: «Não sinto amor ali»
Ontem às 11:42
05:11
Cristina Ferreira sobre ser apelidada de «madrinha» de Liliana: «Que fique aqui bem claro»
Ontem às 11:39
01:05
Luíza Abreu e João Moura Caetano vão ser pais. E o anúncio deixa qualquer um derretido
Ontem às 11:33
01:14
Liliana: «Se dependesse de mim, acho que o Zé reatava a relação»
Ontem às 11:28
01:39
Após sair do Secret Story, Liliana revela que recebeu mensagem de Zé: «Não tenho intenções de responder»
Ontem às 11:27
01:24
Liliana em choque ao descobrir a fama de Zé: «Já percebi que ele ultrapassou»
Ontem às 11:25
03:48
Liliana revela que Zé a traiu durante a sua relação: «Nada se compara ao que ele me fez»
Ontem às 11:23
03:48
Cristina Ferreira confronta Liliana: «Traíste o Zé durante a relação?»
Ontem às 11:23
03:00
Liliana vê como Zé assistiu, em direto, à sua aproximação a Fábio
Ontem às 11:19
03:23
Liliana sobre comentários de Pedro Jorge: «Senti-me um nojo»
Ontem às 11:17
01:27
Cláudio Ramos elogia Liliana: «Acho mesmo que devias estar com o cheque de 250 mil euros»
Ontem às 11:12
05:50
Cristina Ferreira faz revelação inesperada: «Eu agora já posso dizer...»
Ontem às 10:44
08:19
Cláudio Ramos sobre Pedro Jorge, vencedor do Secret Story: «Eu não lhe reconheço verdade»
Ontem às 10:39
03:38
Cláudio Ramos sobre Liliana, do Secret Story: «Para mim, foi a vencedora do programa»
Ontem às 10:30
02:58
Cristina Ferreira faz revelação sobre os bastidores de Marisa e Pedro: «Fiquei com a sensação de que...»
Ontem às 10:04
02:10
Cristina Ferreira revela o que lhe disseram os filhos de Pedro Jorge e Marisa
1 jan, 21:25
03:00
Pedro reage ao facto de Leandro não ter felicitado a sua vitória: «Já me disseram que...»
1 jan, 19:51
03:36
Pedro Jorge surpreendido em direto com uma mensagem de quem menos esperava
1 jan, 19:47
01:23
Pedro Jorge reage a conflito entre sogros e pais: «O meu sonho tornou-se um pesadelo. Chatearem-se»
1 jan, 19:41
02:12
Pedro Jorge chora sem fim e o motivo é... Marisa
1 jan, 19:31
02:00
«Se eu estivesse solteiro...» Pedro faz revelação inédita que envolve duas concorrentes do Secret Story
1 jan, 19:26
02:37
Pedro Jorge temeu perder contra Inês: «Com o Dylan a mexer-se pela Inês...»
1 jan, 19:17
03:26
É desta! Marisa Susana revela que se vai casar este ano
1 jan, 19:06
03:26
Exclusivo: Marisa Susana apresenta a filha, pela primeira vez, em direto
1 jan, 19:05
01:32
«Bebé a caminho»: Solange Tavares e Nelson Fernandes respondem à pergunta que não quer calar
1 jan, 18:55
05:58
5 dias depois do pedido de namoro veio o pedido de casamento. Nelson e Solange revelam o motivo da 'pressa'
1 jan, 18:54
02:53
Jéssica Vieira recorda relação com Afonso Leitão: «Quem nunca sofreu...»
1 jan, 18:30
09:21
Temos voz? Jéssica Vieira estreia-se no mundo da música
1 jan, 18:29
04:22
Este foi o gesto de Marisa após a vitória de Pedro. O momento romântico do casal comove qualquer um
1 jan, 01:08
04:31
Todas as reações: Este é o grande vencedor com 58% dos votos
1 jan, 00:54
03:00
Estúdio em Festa: Pedro é o grande vencedor do Secret Story 9
1 jan, 00:50
02:33
Gritos e aplausos! Este é o grande vencedor do Secret Story 9
1 jan, 00:49
03:43
«Eu não gostei da…»: Flávio Furtado tem opinião polémica sobre Pedro
1 jan, 00:47
02:30
Estúdio em delírio! Assim foi a entrada triunfal de Pedro e Inês antes do Duelo Final
1 jan, 00:42
03:20
«Os mais desafiantes e os mais...»: A mensagem emocionante de Cristina Ferreira para os concorrentes do Secret Story 9
1 jan, 00:34
04:32
«Traz um quentinho ao nosso coração»: Cristina Ferreira surpreendida com momentos e dedicatórias tocantes
1 jan, 00:30
02:52
Esta é a Voz! Veja os episódios mais épicos que o anfitrião partilhou com os concorrentes
1 jan, 00:24
04:26
O último adeus! Emocionados, finalistas despedem-se da casa... e da Voz
1 jan, 00:20
03:20
Liliana tenta conter as lágrimas ao ouvir os comentadores: «Falhaste porque o fizeste no sítio errado»
31 dez 2025, 23:57
01:07
Liliana faz revelação inédita: «Estava a pensar que ficaria em segundo e o Pedro em primeiro»
31 dez 2025, 23:53
02:54
Má língua sem fim: Intrigas e comentários mais picantes da casa foram revelados
31 dez 2025, 23:39
03:42
Lugar de bronze atribuído: Saiba quem ficou no terceiro lugar do Secret Story 9
31 dez 2025, 23:32
02:57
O que se passa nos bastidores? Leandro recusa beijo de Marisa e Flávio Furtado expõe mau ambiente
31 dez 2025, 23:27
03:10
Liliana assume o seu maior arrependimento dentro da casa: «Foi quando disse que dava duas lambadas...»
31 dez 2025, 23:24
05:12
Insultos e discussões feias: Estas foram as polémicas que marcaram o Secret Story 9
31 dez 2025, 23:21
02:23
Ainda se lembra? Famosa cantora portuguesa viveu história semelhante à de Liliana dentro de um reality show
31 dez 2025, 23:17
05:00
Última tomada de posição! Finalistas fazem os seus próprios pódios do Secret Story: e as escolhas surpreendem
31 dez 2025, 23:11