Leandro atira-se a Pedro e Marisa: «O burro que sou a apoiar uma pessoa por amizade…»

No Secret Story, os concorrentes vivem mais uma dinâmica. Desta vez, têm de revelar quem consideram que fez 'teatro' ao longo do programa. Leandro escolhe os amigos Pedro e Marisa e não poupa nas críticas. «O burro que sou a apoiar uma pessoa por amizade…», lamenta.

Isto acontece após uma noite de gala do Secret Story marcada por emoções fortes. Fábio foi o concorrente expulso da noite a menos de duas semanas da grande final. Já Liliana é a primeira finalista desta edição, depois de ter conquistado o tão desejado passaporte, numa prova exigente.