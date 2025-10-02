Leandro como líder? Bruno Simão atira: «Não vai chegar esse momento»

No Especial do Secret Story 9, após assistirmos imagens de hoje à tarde em que Leandro e Joana se "pegaram" por causa de comida escondida, é hora de Cristina Ferreira os confrontar com questões. Bruno Simão é um dos concorrentes contra Leandro. Depois, Leandro atira nomes de concorrentes que comem mais do que devem dada a escassez da comida em casa. Marisa apoia Leandro e Pedro também.

Esta semana, há seis nomeados em risco de expulsão. Vote para salvar o seu favorito:

FÁBIO – 761 20 20 08

JOANA – 761 20 20 11

LEANDRO – 761 20 20 12

LILIANA – 761 20 20 14

PEDRO – 761 20 20 18

SANDRO – 761 20 20 20

