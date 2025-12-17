Leandro condena Liliana e acusa-a de prejudicar Fábio: «Se fosse ela a sobressair, estava tudo bem»

No Secret Story 9, Fábio e Liliana tiveram um dia marcado por discussões. No Especial, os concorrentes foram confrontados com as imagens e os colegas do casal não esconderam o espanto ao ver Liliana a acusar Fábio de a ter empurrado. Veja tudo.

Já pode votar para salvar o seu concorrente favorito. Vote através da App TVI Reality ou das linhas telefónicas.

VOTAÇÃO PARA SALVAR:

FÁBIO – 761 20 20 08

INÊS – 761 20 20 10

PEDRO – 761 20 20 18

Acompanhe ao minuto, tudo o que se passa dentro da casa mais vigiada do País.