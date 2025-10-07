Já chegámos ao whatsapp!
Leandro consola Fábio em momento choroso: «Fazia até ao meu maior inimigo»

No Secret Story 9, após expulsão de Sandro, Fábio mostra-se frágil ao afirmar que o concorrente era o seu maior apoio dentro da casa. Surpreendentemente, Leandro consolou o rival.

Liliana termina relação com o noivo Zé perante Portugal inteiro - Secret Story - TVI
O que aconteceu após Liliana terminar o noivado com Zé? O abraço a Fábio e muito mais - Secret Story - TVI
Liliana termina noivado com Zé e agarra-se a Fábio. As imagens mais marcantes da noite - Secret Story - TVI

  • Há 2h e 39min
Leandro e Rui em picardias: «Vai aprender aqui uma coisinha»
10:54

Leandro e Rui em picardias: «Vai aprender aqui uma coisinha»

11:57
Ana Cristina provoca Pedro e leva resposta inesperada
03:22

Ana Cristina provoca Pedro e leva resposta inesperada

11:13
Fábio faz revelações sobre a noite passada com Liliana: «Gostei...»
04:57

Fábio faz revelações sobre a noite passada com Liliana: «Gostei...»

10:47
Liliana afirma não ter orgulho: «Se estivesse lá fora criticava a pessoa que estou a ser aqui»
10:07

Liliana afirma não ter orgulho: «Se estivesse lá fora criticava a pessoa que estou a ser aqui»

10:46
Bruno e Marisa começam a manhã a dançar juntinhos
01:04

Bruno e Marisa começam a manhã a dançar juntinhos

10:30
Fábio enfia-se na cama de Liliana para passar a noite: «Não penses no que está lá fora»
10:43

Fábio enfia-se na cama de Liliana para passar a noite: «Não penses no que está lá fora»

10:28
Pé atrás? «Terminou uma relação de 4 anos por uma pessoa que conhece há 3 semanas»: As palavras duras de Fábio sobre Liliana
04:10

Pé atrás? «Terminou uma relação de 4 anos por uma pessoa que conhece há 3 semanas»: As palavras duras de Fábio sobre Liliana

Ontem às 18:49
Fábio é familiar de um ex-concorrente do Secret Story - as imagens que comprovam

Há 1h e 48min
Liliana termina noivado com Zé e agarra-se a Fábio. As imagens mais marcantes da noite

Ontem às 09:00
Não vai acreditar: Este ex-concorrente polémico do Secret Story é familiar de Fábio

Há 1h e 42min
As imagens mais emocionantes do 'reencontro' de Zé e Liliana na “Secret Story”

29 set, 00:03
Pai de Fábio não confia no futuro da relação com Liliana: «É mais uma para mim»

Há 37 min
24 horas depois do fim do noivado com Zé, Liliana enfia-se na cama com Fábio

Há 54 min
Bruno Savate é fã de um concorrente do Secret Story 9 - E a escolha vai surpreendê-lo

Há 1h e 1min
«Ele não é meu pai»: namorada de Sandro dá um murro na mesa

Há 1h e 42min
Não vai acreditar: Este ex-concorrente polémico do Secret Story é familiar de Fábio

Há 1h e 42min
Surpresa! Em estúdio, Diogo Alexandre revela os seus favoritos
01:12

Ontem às 00:53
Liliana apanha desilusão e chora ao saber que será ou Fábio ou Sandro a sair do Secret Story
10:30

Ontem às 00:17
Exclusivo: Afonso Leitão revela o que teve de fazer para esconder pedido de namoro em direto de Catarina Miranda

4 out, 20:26
Foi pedida em namoro, mas já pensa é no casamento. Catarina Miranda abre o coração após surpresa de Afonso Leitão

4 out, 20:19
Exclusivo: Ainda em choque, Catarina Miranda dá a primeira entrevista após ser pedida em namoro

4 out, 20:16
Bruno Savate é fã de um concorrente do Secret Story 9 - E a escolha vai surpreendê-lo

Há 1h e 1min
«Ele não é meu pai»: namorada de Sandro dá um murro na mesa

Há 1h e 42min
Não vai acreditar: Este ex-concorrente polémico do Secret Story é familiar de Fábio

Há 1h e 42min
Lucas, Duarte ou Rodrigo? Conheça o nome do bebé de Tatiana e Rúben Boa Nova

Ontem às 20:06
Cristiano Ronaldo foi informado de que Sandro ia entrar no Secret Story. Será que votou para o salvar?

Ontem às 17:30
Sandro fica a saber o segredo de Liliana e a reação é impagável
04:42

Ontem às 00:47
Votações encerradas! Saiba quem foi o concorrente expulso do Secret Story
03:04

Ontem às 00:08
Polémico! Pedro massaja Ana Cristina sobre olhares de Marisa
03:49

3 out, 09:59
«Não toques na minha família senão vai-te correr mal»: Dylan passa-se com Leandro
02:17

1 out, 12:13
Dylan em confronto olhos nos olhos com Liliana: «Tinha vergonha se a minha irmã fosse como tu»
02:28

29 set, 08:15
«Tu eras das que não acreditava...»: Daniela Santos reage ao namoro de Catarina Miranda e Afonso Leitão

Há 1h e 15min
Daniela Santos vive momento único: "Dia repleto de emoção e amor"

Ontem às 22:03
Liliana Almeida vive "momento tão bonito"... e muito bem acompanhada!

Ontem às 20:03
A enfrentar separação, Sónia Jesus celebra: "Um dos dias mais importantes da minha vida"

Ontem às 18:03
Pedido de casamento a caminho? Mafalda de Castro responde!

Ontem às 16:32
