Leandro critica Dylan e Bruno: «Deviam de estar preparados...»

No Secret Story 9, Ana e Marisa falam sobre o facto de Dylan e Bruno quererem desistir do programa. Leandro intervém na conversa e garante que os colegas «deviam de estar preparados para o que vinham». Veja tudo.

Os nomeados do ESPECIAL do SECRET STORY 9 de ontem, dia 24 de novembro, e que vão a votações para SALVAR, durante esta semana, são os seguintes:

VOTAÇÃO PARA SALVAR:

BRUNO - 761 20 20 04

DYLAN - 761 20 20 07

FÁBIO – 761 20 20 08

INÊS – 761 20 20 10

