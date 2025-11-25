Leandro critica provocação de Pedro enquanto casal mantém romance em segredo

No quarto azul, Pedro beija Marisa de forma apaixonada, enquanto Marisa o aconselha a controlar as palavras junto dos outros concorrentes. Marisa revela que existe muita revolta dentro da casa pelo facto de Pedro não ter sido sancionado pelo comentário feito na piscina, embora ninguém saiba da relação entre ambos.

Leandro interrompe a conversa e nota que o grupo rival já se retirou do quarto azul. Marisa explica que a intenção era apenas provocar, sem prejudicar ninguém. Leandro compara então o seu próprio jogo ao de Pedro, destacando que o amigo provoca frequentemente, sem saber quando deve parar.